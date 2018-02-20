ОБСЕ и ООН обмениваются информацией о ситуации на Донбассе, – Хуг. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обмениваются информацией о ситуации на Донбассе с представителями ООН. Об этом сегодня, 20 февраля, в ходе брифинга в Мариуполе заявил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

«Наша работа касается практических информационных вопросов. Идет обмен информацией на местах и на уровне головных офисов», – сказал Хуг.

По его словам, ОБСЕ сотрудничает и с другими миссиями.

«СММ ОБСЕ поручено согласно с мандатом обеспечивать сотрудничество с другими международными организациями», – резюмировал Хуг.