Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Новости

Президент Украины Петр Порошенко подписал сегодня, 20 февраля, закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Подписание президентом данного закона во время заседания военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны транслировалось на украинских телеканалах.
На заседании военного кабинета, в частности, присутствовали председатель Верховной Рады Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, министр иностранных дел Павел Климкин и министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Этот закон не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая и Минские соглашения, как это хочет представить сейчас Российская Федерация, оправдывая свое нежелание, открытый саботаж в имплементации Минских соглашений», – сказал Порошенко.
Он также отметил, что этот закон требует дальнейшего законодательного обеспечения, чтобы усовершенствовать правовые механизмы восстановления территориальной целостности Ураины.
Закон вступит в силу на следующий день после публикации в официальном издании.
Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность его подписания, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П, но 6 февраля подписание закона было разблокировано. 8 февраля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон №7163 и его передали на подпись президенту Украины, который обещал подписать документ, как только получит из парламента.
В «ДНР» заявили, что расценят подписание закона №7163 президентом Украины Петром Порошенко как конец переговорного процесса в Минске, аналогичная реакция на этот закон была у представителей России в Трехсторонней контактной группы.
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