Хуг пояснил, почему наблюдателей ОБСЕ называют «слепыми». Новости

Многие факты, которые озвучиваются наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, являются неудобными для сторон конфликта на Донбассе. Это вызывает недовольство Миссией. Такое мнение сегодня, 20 февраля, в ходе брифинга в Мариуполе (Донецкая обл.) озвучил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

«Если нас называют слепыми, я могу только допустить, что те, кто так говорит, им не нравится то, что мы говорим каждый день. В случае, если мы не можем что-то увидеть, то это не наше нежелание, а усилия тех, кто не хочет нам дать увидеть. Многие факты неудобны для тех, кто читает наши отчеты», – пояснил Хуг.

При этом он подчеркнул, что «миссия устанавливает факты, и факт остается фактом: мирное население страдает» на протяжении всего времени работы миссии в зоне АТО. «То, что игнорируется более 3 лет – интересы и обеспокоенность мирного населения. Мы не представляем их интересы, мы не их адвокаты. Но мы представляем эти объективные факты», – резюмировал Хуг.