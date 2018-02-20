АТО на Донбассе официально завершена. Новости

Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом он сказал сегодня, 20 февраля, выступая на заседании военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), посвященном подписанию закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», как передает корреспондент РПД «Донецкие новости».

«Антитеррористическая операция сыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессору. Более того, в формате антитеррористической операции освободили более двух третей оккупированного Донбасса... Каждый из вас брал в этом непосредственное участие... Можем констатировать, что прямое вторжение подразделений Российской Федерации стало помехой полному и успешному завершению АТО. Если бы у нас не было регулярных подразделений российской армии, которая пересекла границу, напала на вымотанную украинскую армию, сомнений в эффективности и завершении операции у меня нет...», – сказал Порошенко.

Он также заявил, что другой причиной проблем на начальном этапе было полное разрушение ВСУ, украинской разведки, украинских спецслужб предыдущей властью, которая сознательно их уничтожала с помощью разных механизмов, внедряя своих агентов и пр.

Порошенко поручил командованию Вооруженных сил Украины готовить предложения по новому формату операции на Донбассе. «Уверен, что в данных условиях ведущая роль в отпоре агрессии ложится на плечи Вооруженных Сил Украины. Поэтому я в кратчайшие сроки ожидаю предложений об изменении формата во исполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенных сил, представить предложения о положении про оперативный штаб... стратегический замысел использования Вооруженных сил, других составляющих обороны...», – сообщил президент.

По его словам, сроки подготовительных процессов установлены до 1 апреля.

Напомним, что сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Читайте также: