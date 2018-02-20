В «Л-ДНР» из-за закона о реинтеграции Донбасса заговорили о геноциде. Новости

Член «ДНР» Денис Пушилин заявил, что закон о реинтеграции Донбасса, подписанный сегодня, 20 февраля, президентом Украины Петром Порошенко, «не спасет власти страны от наказания за геноцид жителей востока Украины».

Также он считает, что это закон принят и подписан с нарушениями норм международного законодательства и является «запоздалым способом узаконить все то насилие, которое так смело применяется против жителей республик, возможность применить армию против жителей Донбасса».

«Этот закон не сможет спасти руководство Украины в лице Порошенко и Турчинова от наказания за геноцид и нарушение всех возможных законов», – заявил Пушилин.

С аналогичным заявлением выступил представитель «ЛНР» Владислав Дейнего. «Подписанный Порошенко закон о реинтеграции – это очень запоздалая попытка легализовать насилие и применение армии и вооружений против жителей Донбасса. Этот закон не спасет Порошенко и Турчинова от наказания за нарушение законов собственной страны. И не спасет страну, которая узаконила войну с мирным населением. Принятие и подписание этого закона является очередным витком деструктивной политики Киева по отношению к жителям Донбасса», – говорится в заявлении Дейнего.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал сегодня, 20 февраля, закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Также он объявил о завершенииантитеррористической операции на Донбассе.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность его подписания, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П, но 6 февраля подписание закона было разблокировано. 8 февраля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон №7163 и его передали на подпись президенту Украины, который обещал подписать документ, как только получит из парламента.

В «ДНР» заявили, что расценят подписание закона №7163 президентом Украины Петром Порошенко как конец переговорного процесса в Минске, аналогичная реакция на этот закон была у представителей России в Трехсторонней контактной группы.

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