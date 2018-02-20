Взрывоопасное место. В Луганске в сквере ставят новый памятник (Фото). Новости

Во временно неподеонтрольной Луганске около входа в сквер ВЛКСМ со стороны улицы Коцюбинского устанавливают новый памятник. Об этом сообщается в социальных сетях.
Отмечается, что монумент уже установлен, однако пока о его открытии не говорят.
Пользователи весьма неоднозначно высказываются по поводу памятника.
«Вижу могучую спину Игоря Венедиктовича (Плотницкого, который покинул Луганск в результате переворота – прим). Точно чучело сделали. Теперь он будет смотреть на здание МВД ЛНР, где во время терок сидел его злейший враг Корнет. Жестоко», – написал в комментарии к фото администратор паблика.
Фото Mr Nobody
- Владимир: «О бля, теперь и ВЛКСМ потенциально взрывоопасное место»;
- Сергей: «Эту кучу ближе к памятнику можно было пододвинуть. Все одно никто бы не сказал, что он усрался, он же памятник»;
- Артем: «Лицом к земле спиной к небу? А рядом какой-то памятник»;
- Виктор: «Памятник Корнету по всей видимости»;
- Анатолий: «Капсулу времени когда открывать будут то»;
- Иван: «Стопудов защитник к 23-му»;
- Вася:
- Сколько новых памятников, сколько достопримечательностей в освобожденном Луганске! Пора местным турфирмам проводить рекламную компанию и готовиться к наплыву иностранных туристов»;
- Евгений: «О, Господи! Батя, ты?»;
- Максим: «Десятки памятников о войне, и будет еще больше. Куда ни глянь одна скорбь и смирение. Так жить нельзя».
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