Взрывоопасное место. В Луганске в сквере ставят новый памятник (Фото). Новости

Во временно неподеонтрольной Луганске около входа в сквер ВЛКСМ со стороны улицы Коцюбинского устанавливают новый памятник. Об этом сообщается в социальных сетях.

Отмечается, что монумент уже установлен, однако пока о его открытии не говорят.

Пользователи весьма неоднозначно высказываются по поводу памятника.

«Вижу могучую спину Игоря Венедиктовича (Плотницкого, который покинул Луганск в результате переворота – прим). Точно чучело сделали. Теперь он будет смотреть на здание МВД ЛНР, где во время терок сидел его злейший враг Корнет. Жестоко», – написал в комментарии к фото администратор паблика.

Фото Mr Nobody

Владимир: «О бля, теперь и ВЛКСМ потенциально взрывоопасное место»;

Сергей: «Эту кучу ближе к памятнику можно было пододвинуть. Все одно никто бы не сказал, что он усрался, он же памятник»;

Артем: «Лицом к земле спиной к небу? А рядом какой-то памятник»;

Виктор: «Памятник Корнету по всей видимости»;

Анатолий: «Капсулу времени когда открывать будут то»;

Иван: «Стопудов защитник к 23-му»;

Вася:

Сколько новых памятников, сколько достопримечательностей в освобожденном Луганске! Пора местным турфирмам проводить рекламную компанию и готовиться к наплыву иностранных туристов»;

Евгений: «О, Господи! Батя, ты?»;

Максим: «Десятки памятников о войне, и будет еще больше. Куда ни глянь одна скорбь и смирение. Так жить нельзя».

Читайте также: