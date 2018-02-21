Жалобы на зловоние: В действующей опорной школе на Донетчине – 3-й ремонт за полгода (Видео). Новости

В опорной школе Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) спустя полгода после официального открытия – снова стройка. Тогда на капитальный ремонт учебного заведения государство потратило 60 млн грн.

Сейчас здесь снова работают строители – сорвали полы и переделывают стяжку. Ремонт затеяли после жалоб школьников и родителей на зловоние. «Возник запах. Мы стали подозревать, что вполне возможно появилась плесень», – рассказала начальник городского отдела образования Марина Голуб.

Чтобы найти очаг зловоний, вызвали подрядчиков. Они разобрали полы в актовом зале, но грибка там не оказалось.

Директор опорной школы считает, что специфический запах из актового зала рабочие вывели благодаря антибактериальной обработке. Надолго ли – неизвестно. «Запаха нет, абсолютно. Все было убрано. На данный момент работы продолжаются. Никаких посторонних запахов в школе не отмечается», – сообщила и.о. директора опорной школы Евгения Бакун.

Бригадир утверждает, зловоние в опорной школе возникло из-за порыва труб. Утечку устранили, но сырость спровоцировала неприятный запах. «Кран потек, подтопил. Запах был от того, что потек кран на радиаторе. Попало на пол. На полу под линолеумом согласно проекта лежало ОСБ, намокло», – объяснил он.

Это не первый за полгода ремонт в новой школе. Ранее здесь проваливался потолок и отпадала плитка. «Рабочие заменили эту плитку. Был прорыв системы то ли отопления, то ли водоснабжения. Залило немножко потолок. Все было устранено. Т.е. слухи о том, что школа рассыпается, о том, что все сыпется и отваливается, они под собой не имеют абсолютно никакого обоснования», – отметила Марина Голуб.

Чиновники заверили, что все строительные недоработки в опорной школе устранят за счет подрядчика.

По материалам видеосюжета «ТК Донбасс». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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