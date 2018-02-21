Матиос рассказал о количестве самоубийств среди военнослужащих . Новости

Военнослужащие в зоне проведения Антитеррористической операции совершают в среднем от 2 до 3 самоубийств в неделю. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос (на фото).

«В среднем от двух до трех человек тех, кто совершает самоубийства», – сказал Матиос, отвечая на вопрос о статистике самоубийств в зоне АТО.

По его словам, те, кто вернулся из зоны АТО, не входят в зону компетенции военной прокуратуры.

«Мы говорим о тех, кто находится в зоне АТО, или военных частях», – уточнил главный военный прокурор.

Как сообщил Матиос, статистику самоубийств среди военных, вернувшихся в мирную жизнь, никто не ведет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»