Украина продает «Приватбанк» и меняет стратегию других банков. Новости

В правительстве утвердили стратегию под названием «Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора», которая предусматривает продажу двух крупнейших государственных банков. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 февраля, в ходе брифинга в Кабинете министров Украины заявил министр финансов Александр Данилюк.

«Год назад государство было вынуждено национализировать "Приватбанк", и часть государства сейчас в банковском секторе составляет более 55%, до этого она была на уровне 28%. Это накладывает определенные государственные обязательства, а в банковской сфере скопилось много проблем – это и неработающие кредиты, и неэффективное управление и много других проблем. Как акционер мы хотим показать, как мы будем их решать», – говорит он.

По его словам, стратегия развития банковской сферы принята для ускорения экономического роста и рассчитана на 5 лет. «На протяжении ближайших пяти лет мы планируем уменьшение части государства в банковском секторе до 24%. Это предусматривает полных выход из двух банков – продажу "Укргазбанка" и "Приватбанка". Начнем мы с "Укргазбанка", который уже готов к приватизации, также готовимся к частичному выходу из капитала "Приватбанка"», – сказал Данилюк.

Он отметил, что к приватизации государственных банков в Украине будут привлечены международные финансовые учреждения. Кроме того, изменится стратегия «Укрэксимбанка»: с универсального банка на фокусирование на импортно-экспортных операциях. Изменения коснутся и «Ощадбанка». «Это позволит для каждого банка разработать универсальные стратегии, которые позволят им конкурировать между собой без ущерба для государства. Одна из них была сегодня утверждена правительством – это стратегия развития "Ощадбанка", как универсального банка, где основным фокусом является улучшение эффективности его работы и более оптимальное использование ресурсов», – рассказал министр.

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