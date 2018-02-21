Большая часть «армии» «ДНР» и «ЛНР» состоит из местных жителей, – Матиос. Новости

В «ДНР» и «ЛНР» большая часть «армии» состоит из местных жителей, но обучают и командуют этими «армейскими корпусами» российские офицеры с территории Российской Федерации. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Созданные армейские корпуса укомплектованы за счет членов незаконных вооруженных формирований из местного населения, части прибывшего из РФ мужского населения, которое по тем или иным мотивам решило поддержать боевые действия на территории суверенного государства и за счет военных советников, военных офицеров Вооруженных Сил РФ с прямым подчинением 12-му командованию резерву центра территориальных войск Южного округа ВС РФ», – сказал он.

По его словам, сейчас на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей российскими военными сформированы два армейских корпуса. «Это "первый армейский корпус народного ополчения ДНР" со "штабом" в г. Донецке, второй – "армейский корпус народной милиции" со "штабом" в г. Луганске», – продолжил Матиос.

Военный прокурор Украины подчеркнул, что против украинской армии воюет отформатированная, хорошо экипированная и обеспеченная военная сила. «Более 35 тыс. человек, 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, более 18 тыс. человек военных только в "ДНР", 320 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 орудий, 130 реактивных систем залпового огня. Это только Донецкая область», – сообщил Матиос.

Он уточнил, сколько на Донбассе за «ДНР» и «ЛНР» воюет граждан России и отметил, что численность вооруженных людей колеблется в зависимости от ситуации на фронте. «Суммарно – до 40 тыс. вооруженных людей, которые имеют соответствующее обучение за счет офицеров Российской Федерации. Контингент непосредственно россиян в разные периоды колебался от 3 тыс. военных РФ до 16 тыс.», – сообщил военный прокурор.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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