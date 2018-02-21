Эксперт рассказал, когда определят численность миротворцев ООН на Донбассе. Новости

Численность миротворческой миссии ООН на Донбассе и ее состав будут определяться после поставленных международному контингенту задач. Об этом рассказал международный эксперт по миротворческим миссиям ООН Яакко Оксанен.

«Люди должны думать не о цифрах – цифры будут, если будет миротворческая миссия. Нужно начинать думать с другой стороны, сконцентрироваться в первую очередь на мандате – что они должны делать, что они могут делать и что они не должны делать», – говорит он.

По его словам, численность миротворческой миссии будет определена после поставленных задач. «Когда мандат является четким, тогда можно говорить о цифрах. Сначала есть задание, потом собирают людей, которые его будут выполнять. Конечно, я понимаю, что всех интересует количество, сколько "голубых касок" будут находиться в стране для поддержания мирного процесса, но это будет решено после мандата», – сказал Оксанен.

Международный эксперт также рассказал о процедуре принятия решения о миротворческой миссии ООН, и о том, что Украина не сможет повлиять на решение Совета Безопасности ООН, когда он начнет прорабатывать технический план по миротворцам.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности был представлен отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, в котором рассматривается применение в Украине миссии в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских. Эксперты предварительно оценивают стоимость миротворцев в Украине в 1 млрд евро в год.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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