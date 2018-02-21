В прифронтовом Торецке напомнили об угрозе экологической катастрофы. Новости

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) сохраняется угроза экологической катастрофы из-за неоконченных ремонтных работ на дамбе фенольного завода. Об этом заявил руководитель Торецкой военно-гражданской администрации Ярослав Руденко.

«Раньше существовал механизм обеспечения "режима тишины". Мы пользовались им во время ремонта нашего водовода и во время ремонта дамбы шламонакопителей фенольного завода, где в чистом виде находится яд, очень мощный яд, который может отравить весь регион», – говорит он.

По его словам, после выхода представителей России из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня продолжение ремонтных работ остаются под вопросом из-за отсутствия гарантий прекращения огня. «Сейчас у нас есть острая потребность, как только наступит весна, делать ремонт, но нам даже ответа не дают о механизме, как добиться "режима тишины"», – рассказал Руденко.

Он подчеркнул, что экологические последствия могут быть критическими для всего Донбасса. «Чревато это тем, что местность в радиусе 8-10 км в зоне поражения этих химикатов будет непригодной, и произойдет попадание всех этих шламов в реку Кривой Торец, с Кривого Торца – в Донец, а из Донца – в Азовское море», – сказал глава Торецка.

Как сообщалось ранее, украинская сторона в СЦКК проинформировала, что игнорирование заявок предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности на время проведения обслуживания и ремонтно-восстановительных работ на критических объектах инфраструктуры уже в ближайшей перспективе может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями.

По мнению замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Гримчака, в прифронтовом Торецке высокий риск прорыва дамбы фенольного завода с химически опасными веществами, которые загрязнят реки и подземные воды не только Донбасса, но и России.

Кроме того, в поселке Чигари под Торецком, расположенном на линии разграничения, сложилась критическая ситуация с подтоплением домов мирных жителей, медицинским обслуживанием и жизнеобеспечением в целом.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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