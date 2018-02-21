Украина не воюет с Россией на Донбассе, – военный прокурор. Новости

Для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе для Украины главное – вернуть контроль над границей, но для военного способа решения этого вопроса у страны недостаточно ресурсов. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«Мы не воюем с Россией, мы стоим на Минском процессе, чтобы разбалансирование и разрушение нашей страны и посягательство на ее суверенитет не пошли дальше. Военные мощности и военный потенциал чрезвычайно отличаются между Россией и Украиной», – говорит он.
По его словам, главное для Украины – вернуть контроль над границей на Донбассе. «Нам необходимо вернуть контроль над границей. После того, как над границей между Украиной и Россией будет установлен контроль, жизнь этих квазиреспублик закончится на протяжении месяца», – считает Матиос.
Как сообщалось ранее, военный прокурор Украины рассказал, что против ВСУ на Донбассе воюют хорошо обученные россиянами незаконные вооруженные формирования, но в «ДНР» и «ЛНР» большая часть «армии» состоит именно из местных жителей, а не граждан РФ.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Большая часть «армии» «ДНР» и «ЛНР» состоит из местных жителей, – Матиос
- Матиос рассказал о количестве самоубийств среди военнослужащих
- Военные спецслужбы Украины задержали 11 россиян
- Вернувшийся из зоны АТО офицер ВСУ убил мужчину на остановке, – Матиос (Фото)
- Матиос рассказал, что нужно для судебного процесса над «главами ДНР и ЛНР»
- В Украине нашли фермы криптовалют для финансирования «ДНР/ЛНР» (Фото, Видео)
Комментарии