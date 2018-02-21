Сводка из зоны АТО за 20 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 15 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военный погиб, 5 – ранены, 2 – получили боевую травму. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник активизировался вокруг Троицкого, где несколько часов вел огонь из артиллерийских установок калибрами 122 и 100 мм, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов. Неподалеку Крымского и Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили минометы калибром 82 мм и стрелковое оружие, а силы АТО у Катериновки обстреливали из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов.

На донецком направлении противник применил минометы калибром 120 мм вблизи населенных пунктов Лебединское и Ломакино. Из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов НВФ обстреливали опорные пункты у Песков, а в пригороде Авдеевки – вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 9. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 179 единиц. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, зенитные установки, вооружение БМП, различные типы гранатометов. Под огнем оказались северные и западные окраины Донецка – район аэропорта и шахты Абакумова, а также поселки Доломитное, Зайцево и Озеряновка на севере Горловки, Докучаевск и поселок Еленовка, южное село Заиченко».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 5 раз обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Калиново, сел Нижнее Лозовое и Долгое. Огонь велся из артустановок калибром 152 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм и стрелкового оружия».