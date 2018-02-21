В Станице Луганской ночевали 300 человек, не успевших пересечь КПВВ (Фото). Новости

20 февраля 300 человек, которые не смогли пересечь линию разграничения на Донбассе, остались ночевать в Станице Луганской. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

«20 февраля в связи с резким увеличением количества граждан во второй половине дня, пересекающих линию разграничения через КПВВ "Станица Луганская", на момент закрытия КПВВ на подконтрольной украинским властям территории осталось 300 граждан. Для предотвращения чрезвычайной ситуации Станично-Луганской райгосадминистрацией было принято решение разместить граждан на ночь в Станице Луганской», – рассказали в пресс-службе.

Также в Станично-Луганской РГА отметили, что работники ГСЧС с помощью полевой кухни оперативно организовали бесплатное питание для граждан: кашу с мясной тушенкой и горячий чай. В случае необходимости бригадой «скорой помощи» оказывалась медицинская помощь.

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