Страшная статистика: Об угрозах миротворцев на Донбассе. Новости

Украина стала полигоном испытаний миротворческих, дипломатических и других форм улаживания военных конфликтов в центре Европы, а наличие миротворческого контингента на Донбассе принесет новые угрозы для местного населения, так как миротворцы не будут подчиняться украинскому законодательству и привлечь их к ответственности нереально. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Украина стала полигоном для испытаний больших геополитических упражнений стран-гегемонов, к которым относятся страны, которые владеют ядерным оружием. Украина не имеет ядерного оружия и вынуждена обслуживаться устаревшим оружием времен Советского Союза, и очень важно было получить сигнал о получении "Джавелинов"», – говорит он.

По его словам, миротворческая миссия на Донбассе вызывает серьезные опасения и таит множество угроз. «Украина уже после Югославии будет тем полигоном испытаний миротворческих, дипломатических или других новых форм урегулирования военного конфликта в центре Европы. Никто нигде никогда не сказал, по какому принципу и по какому законодательству будет действовать миротворческий контингент», – продолжает Матиос.

Он отметил, что международный контингент планируется из расчета в количестве не менее, чем сторона конфликта. «Это 30-35 тыс. военных разных стран, в первую очередь не тех, кто является участниками альянса НАТО. По всем международным нормам и по нормам ООН, военнослужащие в таком количестве будут отвечать не по украинским законам, а исключительно по экстра-территориальному принципу ответственности законодательства своих стран, несмотря на принимающую сторону. Монголия, Финляндия – у каждой свое законодательство», – заявил военный прокурор.

Матиос добавил, что привлечь к ответственности миротворцев за совершенные преступления в зоне конфликта практически нереально. «Я приведу статистику – она страшная, миротворческие миссии ООН в прошлом. С 2004 года по ноябрь 2006 года в миротворческих контингентах ООН было проведено 319 расследований по случаям уголовных правонарушений на сексуальной почве, по результатам которых из состава миссии были репатриированы 144 военнослужащих, 17 офицеров полиции и гражданских лиц, которые так и не были привлечены к ответственности правительствами своих стран», – сказал он.

По его мнению, для введения миротворцев на Донбасс есть множество проблем, которые не озвучиваются под прикрытием патриотических фраз, среди которых – ментальность, языковый вопрос и сфера ответственности. «Это очень тонкий вопрос, можно много говорить политических лозунгов, но поймите: 30 тыс. военных чужих стран будут делать право на украинской территории по своим законам, и Украина не будет иметь права привлечь их к ответственности – таков международный закон. Это огромная проблема», – считает Матиос.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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