Объединенный штаб будет сотрудничать с миротворцами на Донбассе, – Луценко. Новости

Принятый закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» позволяет начать работу над координационным механизмом взаимодействия Объединенного оперативного штаба с миротворцами на Донбассе, которые должны будут занять всю неподконтрольную территорию, включая границу с РФ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 февраля, заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

«Когда будет создан этот Объединенный штаб, это дает нам возможность начать координировать и думать, как он будет взаимодействовать с той миротворческой группой, основные элементы которой проговаривал президент на Мюнхенском форуме по безопасности», – сказала она.

«Мы поправили и дополнили наше правовое и законодательное поле, предоставляя нашим Вооруженным Силам, Национальной полиции, Национальной гвардии осуществлять защиту государства, имея дополнительные полномочия», – заявила Луценко.

Представитель президента Украины в парламенте также сообщила, что в связи со вступлением в силу закона №7163 изменения коснутся ряда законов о силовых структурах, в частности будут созданы военный суд и военная полиция, которая будет нести службу на линии разграничения на Донбассе.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе. Текст закона сегодня опубликован в парламентской газете, а 24 февраля вступит в силу.

Читайте также: