Сладкие цветы: Мастер из Мариуполя поделится кондитерскими изысками (Фото). Новости

Марина Игнатьева могла быть правоведом или бухгалтером и всю жизнь раздавать юридические консультации или корпеть над финансовыми отсчетами. Но судьба распорядилась по-своему, и жительница Мариуполя стала тортоделом. У Марины свой собственный подход к кондитерскому бизнесу, который заключается в воссоздании всех вкусовых запросов своего клиента: как в кулинарном, так и в эстетическом плане.

«Я родилась в Мариуполе, а в восьмилетнем возрасте моя семья переехала в Макеевку. После школы поступила на экономико-правовой факультет Донецкого национального университета. Но диплом правоведа мне в жизни не пригодился. Вышла замуж и уехала обратно, в Мариуполь. Родила сына Кирилла. После декрета работала вместе с супругом – у нас семейный бизнес, связанный с автомобилями. Занималась бухгалтерией. В 2009 году я опять ушла в декрет. С рождением дочери Ксении увлеклась выпечкой, а точнее тортами. Я поняла, что не хочу больше делать отчеты и расчеты, сводить дебет и кредит – у меня уже были планы, связанные с тортами. Мне было интересно кондитерское искусство и мне хотелось развиваться в этом направлении», – рассказала Игнатьева.

Марина не просто печет вкусные торты, но и шикарно их украшает. «У меня к этому делу, можно сказать, дизайнерский подход. Первое время обучалась самостоятельно, смотрела ролики на YouTube, читала специализированные сайты и литературу. Но когда поняла, что этих знаний мне мало, поехала в Англию на мастер-класс к известному мастеру-декоратору Алану Данну», – поделилась она.

С того момента к Марине стали обращаться с предложениями вести преподавательскую деятельность – рассказывать об украшениях тортов, в том числе и о сахарных цветах. «Создавать сладкие цветы для меня намного интереснее, чем просто печь торты. И чем больше ты учишься, тем больше тебя это увлекает, ведь твои творения все больше напоминают живые цветы», – говорит Марина.

Она поясняет, что технология изготовления цветов из сахарной пудры родилась в Туманном Альбионе во времена императрицы Виктории. Британия увлекалась всем изящным – не только в архитектуре и моде, но и в кулинарии. В 1981 году была создана Британская гильдия мастеров по работе с сахарными массами, а наиболее знаменитым ее учеником по сей день остается Алан Данн, тот самый, к которому в 2013 году ездила на обучение мариупольчанка.

В том же году Марина Игнатьева создала свою мастерскую «La-torte», которая работает только под заказ. «Люди о нас узнавали, срабатывало "сарафанное радио", заказов становилось все больше, и я одна не справлялась. Стала привлекать помощников. Сейчас вместе со мной работают еще четыре человека, а также экономический аналитик. Нам мало место в мастерской, поэтому в ближайших планах открыть кафе-кондитерскую», – рассказала собеседница.

Только недавно Игнатьева со своей командой начала строить планы на будущее. Мариуполь – город прифронтовой, война на расстоянии вытянутой руки: «Как только начались боевые действия, количество заказов резко сократилось. Почти год работали в ноль. Какие могут быть праздники с весельем и тортами», – сказала тортодел.

Марина Игнатьева открыта к общению и всегда готова поделиться опытом. Такая возможность будет у жителей Мариуполя, Краматорска и Северодонецка. 1 марта стартует бесплатная менторская программа поддержки и развития предпринимательства. Проект был инициирован ОО «Центр занятости свободных людей» в партнерстве с ОО «Восток SOS» и Halabuda. «Это наставническая помощь для тех, кто хочет попробовать себя в кондитерском бизнесе, либо хочет дальнейшего развития. Я расскажу, что нужно для того, чтобы стать успешным, обсудим способы достижения цели – обучение себя и персонала, финансовый учет – когда нужно начинать его вести, также поговорим о маркетинговой составляющей кондитерского бизнеса», – перечислила предпринимательница.

Менторская программа объединит людей, которые недавно начали заниматься предпринимательской деятельностью, для обмена опытом и совместного развития предпринимательства в регионе. А также поможет тем, кто имеет оборудование или товар, но не имеет достаточно знаний, чтобы достичь стабильной прибыли. Узнать больше о программе и зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта http://czvl.org.ua/mentorship

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»