Украине нужно вкладывать деньги в разработку вооружения, – эксперт. Новости

Предприятия в Украине не могут вкладывать деньги в разработку новых вооружений. Об этом сегодня, 21 февраля, как передает корреспондент «Донецких новостей», во время круглого стола на тему: «Новые риски перевооружения ВСУ. Кто защитит украинскую оборонную промышленность?» рассказал глава правления общественного союза «Лига оборонных предприятий Украины» Олег Высоцкий (на фото).

«Если государство рассчитывает, что в следующем году и в последующем мы сможем предложить что-то новое, современное, то дайте нам немного заработать. Потому что та прибыль, которую мы сегодня получаем – ее еле-еле хватает на то, чтобы расплатиться с кредитами, учесть инфляцию. Мы выходим в ноль», – сказал Олег Высоцкий.

Средства необходимы, считает он, если Украина хочет развиваться, хочет новое вооружение.

По словам Высоцкого, частным предприятиям никто не финансировал – как и государственным – новые разработки. «То есть мы вложили деньги, которые заработали ранее, до войны, в разработку новых изделий. Деньги закончились. И мы рассчитывали, что государство поверит, что деньги пойдут не на новые костюмы и дачи», – отметил он.

Сейчас же средств на финансирование новых разработок нет. При этом глава «Лиги оборонных предприятий Украины» считает, что государство должно предоставить возможность предприятиям часть заработанных денег вложить в развитие.