Военным пенсионерам пересчитают пенсии: Кабмин принял решение. Новости

С 1 января 2018 года военным пенсионерам сделают перерасчет пенсий без внесения изменений в закон, который все еще находится на стадии обсуждения в силовых ведомствах и по которому все еще продолжается дискуссия. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 февраля, на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы начали дискуссию с ноября 2017 года о новом законе о пенсиях военнослужащих. Важнейший закон, который один раз и на много лет восстановит справедливость по отношению к украинским военнослужащим, особенно хотелось отметить тех, кто защищает нашу страну. Это можно сделать только когда будет новый закон, но я также помню, что я обещал военнослужащим, что мы с 1 января поднимем пенсии», – сказал он.

По его словам, правительство нашло временное решение вопроса о перерасчете пенсий военным пенсионерам без внесения изменений в законодательство. «Дискуссии о согласовании проекта закона еще продолжаются – ноябрь, декабрь, январь, заканчивается февраль, а мы не можем пока найти компромиссный вариант, который может быть рассмотрен в парламенте. Эти дискуссии могут продолжаться месяц-два. Сегодня мы примем решение для повышения пенсий военнослужащим в среднем на 1,5 тыс. грн. эта пенсия будет повышена с 1 января 2018 года», – заявил Гройсман.

«С сегодняшнего дня начнется работа по начислению новых пенсий с 1 января. С сегодняшнего дня это решение будет принято и подписано мной, как премьер-министром, и процесс повышения пенсий военнослужащим начнется. Пока это решение будет работать, я призываю все стороны поработать над тем, чтобы найти новый закон, который на десятилетия вперед восстановит социальную справедливость», – добавил премьер-министр Украины.

Соответствующее постановление Кабинета министра было принято сегодня на заседании правительства.

Как сообщалось ранее, по словам премьер-министра Украины, у украинских военных будут самые высокие пенсии в стране. Работа над законопроектом о военных пенсиях закончена и документ направлен на согласование в силовые ведомства. Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что для осовременивания военных пенсий Пенсионному фонду Украины нужно дополнительно 10 млрд грн.

Напомним, правительство Украины предлагает провести осовременивание военных пенсий с 1 января 2018 года. Также напомним, что ранее Рева заявлял, что реформа пенсионного обеспечения военнослужащих увеличит размер их пенсий на 77% и учтет интересы участников боевых действий.