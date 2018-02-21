Рева рассказал о поэтапном повышении пенсий военным. Новости

Перерасчет пенсий военнослужащим, согласно принятому постановлению о временном повышении пенсий, будет проходить в два этапа. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 февраля, на заседании Кабинета министров Украины заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Оно предусматривает, с учетом финансовых возможностей государства, поэтапное повышение пенсий представителям силовых органов, начиная с 1 января 2018 года. На протяжении 2-х лет, с 2018-2019 годов, пенсионное обеспечение военнослужащих и представителей других силовых органов будет расти. На первом этапе, с 1 января 2018 года, такое повышение составит не менее 1,5 тыс. грн в месяц. По окончанию эта цифра может удвоится – с 1 января 2020 года пенсионное обеспечение силовиков вырастет почти в 2 раза», – сказал он.

По его словам, в постановлении также учтены требования о перерасчете пенсий бывшим работникам МВД в соответствии с требованиями закона о национальной полиции. «Совместно с МВД мы нашли решение этой проблемы, чтобы люди чувствовали, что закон в нашей стране есть», – продолжил Рева.

Министр соцполитики также сообщил, что работа над законопроектом о пенсионном обеспечении военных продолжится. «Полное решение проблемы пенсионного обеспечения военнослужащих, представителей других силовых органов возможно только с принятием нового закона, но люди не должны быть заложниками наших внутренних согласовательных процедур», – заявил он.

Как сообщалось ранее, сегодня Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому с 1 января 2018 года военным пенсионерам сделают перерасчет пенсий без внесения изменений в закон, который все еще находится на стадии обсуждения в силовых ведомствах. По словам премьер-министра Украины, у украинских военных будут самые высокие пенсии в стране. Министр социальной политики Андрей Рева сообщал, что для осовременивания военных пенсий Пенсионному фонду Украины нужно дополнительно 10 млрд грн.

Напомним, правительство Украины предлагало провести осовременивание военных пенсий с 1 января 2018 года. Также напомним, что ранее Рева заявлял, что реформа пенсионного обеспечения военнослужащих увеличит размер их пенсий на 77% и учтет интересы участников боевых действий.

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