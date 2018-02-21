В регионах экономят на зарплатах учителей: Гройсман грозит аудитом. Новости

Реформа образования в Украине сопровождается повышением социального статуса учителей, в частности, их заработных плат. При этом некоторые местные чиновники умудряются на этом экономить и даже отправлять учителей в бесплатные отпуска, несмотря на наличие финансирования. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 февраля, на заседании Кабинета министров Украины заявила министр образования Лилия Гриневич.

«Органы местного самоуправления не выполняют образовательную государственную политику по поводу повышения заработных план. Некоторые органы местного самоуправления не дотягивают до этого повышения, а есть и такие "выдающиеся", которые додумались в одной из школ во время карантина просить учителей написать заявление об отпуске за свой счет. Это абсолютное нарушение любых норм», – говорит она.

В связи с этим министр образования обратилась к местным властям в регионах и премьер-министру Украины, заявив о недопустимости манипуляций с заработными платами учителей, повышение которых финансируется из государственного бюджета. «Манипулировать на зарплате учителя, экономить на зарплате учителя категорически нельзя», – сказала Гриневич.

На это отреагировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который подчеркнул, что никто не имеет права уменьшать зарплаты учителям. «Принято правительственное решение, деньги пошли все в регионы. Мы в прошлом году подняли на 50%, в этом – на 25%. Если кто-то из руководителей пытается экономить на учителях, я думаю, что в первую очередь нужно экономить на руководителях. На самих себе экономьте, а учителей не трогайте», – заявил он.

«Мы будем мониторить и говорить, где и в каком городе, селе, громаде, районе не платят деньги. Кто вам дал право? Самая странная фраза, которую я слышу от слабой местной власти: "Это не мы, это центральное правительство". Я предлагаю после таких слов делать глубокий аудит каждого местного бюджета, и я вам покажу, что там, где вы говорите, что это центральная власть, – это неправда», – добавил Гройсман.

Напомним, что в 2018 году зарплата учителей выросла в среднем на 25%. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что в этом году заработная плата учителя составит в среднем от 6,5 тыс. грн до 8,5 тыс. грн в месяц.

Также сообщалось, с 1 января 2018 года должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат, но реализовываться это будет поэтапно. Кроме того, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине составляет 3723 грн в месяц или 22,41 грн в час.

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