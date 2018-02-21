В «ДНР» произошло ДТП с участием 4-х авто. Новости

В «ДНР» произошло ДТП с участием 4-х авто. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщают пользователи в соцсетях.
Сообщается, что авария произошла в Макеевке.
«Макеевка, спуск к Красному рынку со стороны Зеленого, после экс-АЗС "ОККО", ДТП – 4 авто! ("Шевроле", "Дэу", две "Тойоты")», – пишет автор поста.
Очевидцы из числа местных жителей уточняют детали:
- Евгений: «Проезжал мимо, два "Ланоса" в лобовую, у "Тойоты" бампер чуть зацепило, Шевроле не видел».
Другие пишут о том, что данное место – аварийно-опасное:
- Юлия: «Там вечно носятся… Дай бог – без жертв!»;
- Станислав: «Место такое».
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