В «ДНР» произошло ДТП с участием 4-х авто. Новости

В «ДНР» произошло ДТП с участием 4-х авто. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщают пользователи в соцсетях.

Сообщается, что авария произошла в Макеевке.

«Макеевка, спуск к Красному рынку со стороны Зеленого, после экс-АЗС "ОККО", ДТП – 4 авто! ("Шевроле", "Дэу", две "Тойоты")», – пишет автор поста.

Очевидцы из числа местных жителей уточняют детали:

Евгений: «Проезжал мимо, два "Ланоса" в лобовую, у "Тойоты" бампер чуть зацепило, Шевроле не видел».

Другие пишут о том, что данное место – аварийно-опасное:

Юлия: «Там вечно носятся… Дай бог – без жертв!»;

Станислав: «Место такое».

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