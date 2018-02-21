Прогулка «Шахтера» перед матчем с «Ромой» (Фото). Новости

Сегодня, 21 февраля, в первом матче плей-офф Лиги чемпионов футбольный клуб «Шахтер» встретится с итальянской «Ромой». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

После завтрака «горняки» традиционно отправились на прогулку по городу. В Харькове солнечно, но довольно холодно. С утра столбик термометра показывал -8°С. Однако болельщиков «Шахтера» февральские морозы не останавливают. У входа в отель, где расположились дончане, собрались десятки поклонников «оранжево-черных». Фаны пожелали команде победы, попутно заверив футболистов, что с поддержкой на трибунах все будет в порядке. К слову, на ОСК «Металлист» ожидается аншлаг: практически все билеты проданы.

«Шахтер» выйдет на поле в домашней оранжево-черной форме, «Рома» сыграет в белом. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»