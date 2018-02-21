На Донетчине позиции ВСУ залило отходами из шахты (Фото). Новости

В Донецкой области прокуратура начала уголовное производство по факту загрязнения земельных участков, на которых расположены оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Константиновской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту загрязнения 8 земельных участков в прифронтовом Торецке. Сведения квалифицированы по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель).

Установлено, что в начале февраля на одном из углеперерабатывающих предприятий Торецка произошел порыв пульпопровода, в результате чего произошел разлив шламовой пульпы на территории общей площадью 1364 кв. м. В том числе – и на земельных участках, где расположены оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются виновные лица.