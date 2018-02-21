В неподконтрольном Луганске открыли восстановленный после взрыва памятник (Фото). Новости

В центре неподконтрольного Луганска открыли восстановленный после взрыва памятник. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.

Сообщается, что основные работы по восстановлению памятника провели участники мотоклуба. На открытии памятника присутствовали «и. о. главы ЛНР» Леонид Пасечник и «министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет.

Также сообщается, что боевая машина десанта, установленная на пьедестале, была задействована в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном Луганске на постаменте возле Украинского музыкально-драматического театра установили боевую машину десанта (БМД).

Напомним, что в «ЛНР» подозревают в подрыве памятника на улице Оборонной в центре Луганска, который произошел 18 сентября, членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Как сообщалось ранее, 18 сентября в центральной части Луганска произошел взрыв. Позже стало известно, что боевая машина десанта (БМД), которую установили в 2015 году на постаменте возле Украинского музыкально-драматического театра, полностью демонтирована.

Отметим, что в течение месяца этот подрыв памятника в «ЛНР» стал третьим. Так, в ночь на 1 августа в центре Луганска взрывом практически полностью был уничтожен памятник «защитникам республики». А 2 августа в Червонопартизанске (Свердловский р-н, Луганская обл.) взорвали памятник «ополченцам», были ранены 5 человек.

Читайте также: