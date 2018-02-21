Дипломат рассказал, какие миротворцы на Донбассе нужны Украине. Новости

Во время 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности нардепы от Блока Петра Порошенко (БПП) общались со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером, после чего раскрыли «Сегодня» некоторые детали его переговоров с российской стороной.
По их информации, общая численность контингента должна составить до 30 тыс. человек. Помимо Швеции, Австрии, Финляндии, Бразилии и Беларуси (где есть только одна подготовленная миротворческая рота) обсуждается участие сил из Казахстана, Монголии, а также из некоторых стран-членов НАТО, дружественных России, например, Греции.
При этом еще до начала миссии России необходимо будет обеспечить прекращение огня со стороны «ДНР» и «ЛНР», а также отвод тяжелого вооружения. «Властям Л/ДНР» нужно «публично и открыто принять условия работы миротворцев».
Миссия ООН должна стать «механизмом принуждения к выполнению Минских соглашений». Проведение местных выборов, реализация особого статуса и амнистия могут быть выполнены только после полного развертывания миссии.
Начало миссии и обеспечение условий для ее развертывания — до двух месяцев. Затем продвижение и установление контроля над границей — от двух месяцев. Третий этап: начало подготовки инфраструктуры для проведения местных выборов — до шести месяцев.
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