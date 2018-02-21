За время конфликта на Донбассе разработаны порядка 50 образцов военной техники, – эксперт. Новости

Создание новых видов вооружения стоит дорого. При этом в Украине за время конфликта на востоке разработаны порядка 50 образцов военной техники. Об этом сегодня, 21 февраля, как передает корреспондент «Донецких новостей», во время круглого стола на тему: «Новые риски перевооружения ВСУ. Кто защитит украинскую оборонную промышленность?» рассказал генеральный директор общественного союза «Лига оборонных предприятий Украины» Александр Ясинский (на фото).

По его словам, создание новых видов вооружения – затратный процесс. При этом за время конфликта на Донбассе предприятиями частных форм собственности разработано и принято на вооружение ВСУ порядка 50 образцов современной военной техники. «Практически все они созданы за оборотные средства», – отметил он.

Однако перед предприятиями стоят серьезные задачи. «Для того, чтобы создать хороший продукт, нужны высококлассные специалисты, нужно применять современную элементную базу, которая в Украине отсутствует, а стоит она очень дорого», – рассказал Ясинский.

По его словам, элементная база производства Китая, Гонконга, Кореи не подходит – нужны европейские или американские производители. Также Ясинский напомнил, что для создания наукоемких продуктов, каковыми являются образцы сегодняшнего вооружения, государство должно вкладывать в развитие производства – чего оно не делает. «В последние годы наметилась тенденция, однако это точечные, отдельные вливания в развитие по отдельным программам», – утверждает он.

Ранее сообщалось, что предприятия в Украине не могут вкладывать деньги в разработку новых вооружений.

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