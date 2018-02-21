Евгения Манько: Чужакам здесь не место, или История выжившего. Новости

Как это не печально звучит, но Бердянск не любит переселенцев. Это, как говориться, проверено на себе…

В 2014 году, после начала российской агрессии, мы с мужем приняли решение уехать из Макеевки. Мы оба юристы, всегда гордились своей страной, верили в ее европейское будущее. В Макеевке мы оставили уютный дом, бизнес, друзей и родственников, и решили начать жизнь заново на новом месте.

Нас звали в Киев, звали в Харьков, в Каменское (бывший Днепродзержинск) и во Львов – туда уехали такие же, как мы дончане и макеевчане, они предлагали помощь и жилье. Но мы выбрали Бердянск в Запорожской области. Почему? Причин было несколько.

Во-первых, Бердянск хорошо нам знаком с детства и всего в двух часах езды от Донецка (был в мирное время), а мы не верили, что безумие продлится больше года. Нам хотелось быть поближе к дому. Во-вторых, с 2013 года я занялась новым направлением бизнеса – передвижные павильоны кафе-йогуртерии. Это сезонный бизнес, который отлично подходил к такому курортному городку, как Бердянск. Не буду рассказывать, с какими рисками и происшествиями я сама на легковой машине вывозила ценное оборудование с оккупированной территории, на что насмотрелась и через что прошла.

Мы всегда мечтали открыть свое кафе. Путешествуя по странам Азии и Европы, смотрели, вдохновлялись, брали на заметку интересные находки. В Макеевке купили землю, готовились к постройке – но война помешала. Поэтому, проработав в Бердянске два сезона, мы опять вернулись к этой мысли, и начали искать подходящее помещение.

Мы взяли в аренду крохотное помещение с огромным бонусом: расположением на пересечении двух самых центральных улиц Бердянска – ул. Горького и проспекта Азовского, с выходом на центральную Приморскую площадь. И открыли здесь кафе.

Проект получился очень интересный: 9 месяцев в году работаем в формате мини арт-кофейни. У нас низкие цены на кофе, но при этом очень широкий ассортимент, который учитывает все самые модные и креативные тенденции, и всегда отличное качество. Кроме того – мы открытое арт-пространство: наши посетители могут оставлять на стенах свои мысли, пожелания, стихи и рисунки; также здесь можно почитать, порисовать, отдохнуть с разукрашками-антистресс.

Бердянск – курортный город, и Приморская площадь, безлюдная зимой, превращается в центр развлекательной жизни отдыхающих летом. Поэтому на лето мы меняем формат, и превращаемся в «Качели. Tapas bar». Это заведение имеет свою фишку: у нас самый большой контактный бар в Бердянске, а вокруг него посетители сидят на самых настоящих качелях!

Эта дизайнерская находка сделала «Качели. Tapas bar» самым посещаемым местом в Бердянске среди гостей города. Мы получили огромное количество восторженных отзывов от жителей Харькова, Днепропетровска, Киева. Инстаграмм переполнен фото наших гостей, а наша книга отзывов – добрыми пожеланиями и восторгами. Сейчас кафе с подобными интерьерными решениями открылось и в Киеве – но мы были первыми, еще в 2016 году (и может быть, даже были вдохновителями).

В конце прошлого года мы посетили тренинг «Социальное предпринимательство», который проходил в рамках проекта «Создание комплексной системы оказания помощи вынужденным переселенцам из зоны АТО и громаде г. Бердянска». С первого занятия стало понятно: это именно то, что мы искали для себя. Любой бизнес должен быть, прежде всего, социальным – то есть иметь главной целью не только получение прибыли, но и пользу обществу, в котором живет предприниматель!

Мы спросили себя, что мы можем сделать для людей? Ответ пришел сам – мы же «Качели»! Межсезонье в Бердянске длится 9 месяцев, в это время нет уличного формата кафе. Поэтому решили оставить на улице возле нашей кофейни детские качели и сделать их бесплатными. Поменяли тканевые сиденья на деревянные, повесили качели пониже – для маленьких детей и большие круглые качели-корзину (она нравится и детям, и взрослым). Это начинание очень понравилось людям (особенно младшего дошкольного возраста).

Потом мы решили устроить и провести на Приморской площади бесплатные детские Новогодние елки – прямо возле качелей, там ведь теперь всегда много детворы. Утренники были недолгими – ведь они проходили на улице, но детям они точно запомнились. Кроме того, решили откладывать часть прибыли на ремонт и обустройство ближайшей детской площадки – ведь летом мы снова откроем летнюю площадку кафе, а детям, которые уже привыкли к качелям, нужно где-то гулять. Поэтому с 1 ноября мы откладываем 50 копеек с каждой проданной чашки кофе, и надеемся весной купить для детской площадки современное мягкое покрытие, перенести туда наши качели и может быть, поставить современный детский спортивный тренажер.

Все бы хорошо, но совершенно неожиданно для себя мы столкнулись с целой кучей проблем и негатива. И проблемы эти имеют один общий корень: мы – переселенцы.

Бердянск действительно не любит переселенцев. Тут нас называют «данецкие» – именно через «а» и пренебрежительно. Не важно, откуда ты, пусть даже из Луганска – ты «данецкий». Собирательный образ переселенца в глазах среднестатистического бердянца выглядит так: безграмотное быдло, приехавшее на джипе с кучей «отжатого бабла», которое не умеет парковаться. Все переселенцы по определению – «сепары», обнаглевшие, хотят отнять у местных все: работу, места в детских садах, школах и вузах, жилье. Этот образ активно муссируется и поддерживается в соцсетях, причем, больше всего его поддерживают так называемые «провласные тролли» – фейковый аккаунты, которые хвалят местных чиновников и бесконечно возбуждают в жителях неприязнь к переселенцам. Обычно их полемика звучит так: «понаехали – так и сидите тихо, нех*ен борзеть!», «не нравится? Валите обратно в свой Даунбас», «Захарченко своему будешь рассказывать, как жить надо» «Бердянцы! Эти сепары данецкие хотят весь Бердянск отжать». До смешного доходит: общаешься с человеком в соцсетях, он одобряет твой образ мыслей и соглашается с твоим мнением, а потом узнает, что ты переселенец, и понеслась… «валите обратно… сепары… Бердянск для бердянцев»… Самое толерантное высказывание: «ну, люди тоже разные бывают, не все же они плохие».

А дальше понимаешь, что эта позиция продвигается именно местной властью. Например, так: бердянский предприниматель получил участок земли для установки МАФа, сдал его в аренду переселенцу. Разрешение на установку МАФа давала местная власть местному жителю, да? Но как только там становится МАФ переселенца-предпринимателя – в соцсети появляется комментарий от депутата горсовета – «витины (Януковича в смысле)» МАФы загромоздили весь город! Во что они превращают Бердянск» – и понеслась…

Или то, что нас касается: у большинства кафе и ресторанов центра города нет земли. То есть, они не успели оформить договора аренды земли для размещения летних площадок, а вот уже два года (а именно после выборов мэра и прихода к власти новой команды) договора аренды земли не заключаются. Причина – не утверждена берегозащитная линия. Поэтому с приходом лета все владельцы кафе в волнении: дадут ли им разрешение на открытие летней площадки и сколько же она будет стоить? В 2016-м 1 кв. м стоил 2,5 тыс. грн!!!, в 2017-м – были уже более демократичные цены. Правда, кафе, которые работают давно и владельцы которых местные жители особо не волнуются: они лично или через кого-то знают «власти» и точно «договорятся». А вот нам, как переселенцам... Стоишь под дверями, выслушиваешь стандартное: не борзейте, понаехали, не дадим вам разрешения. Потом разрешение дают. Но именно к нам – и ни в одно больше заведение (хотя все расположены бок о бок) начинает приходить административный отдел исполкома: не там стоит раскладушка, а давайте перемеряем метраж, вас сказали оштрафовать за шум, и т.д. и т.п. А зимой… Все кафе оставляют зимовать металлоконструкции для тентов – места они не занимают, дорогу не загораживают – правда, и документов на них ни у кого нет. И угадайте, к кому ходит админотдел с предписанием «снести обнаруженные бесхозные металлоконструкции»? Правильно, опять к нам! И больше (хотя бы для проформы) ни к одному кафе.

И не существует никакого положения о летних площадках, нет никакого порядка подачи документов и оформления, правовых оснований выдачи разрешения или отказа. В Бердянске нельзя получить официальные долгосрочные документы на летнюю площадку кафе – точка. Наверное, такое положение выгодно для местной власти – в отсутствие нормативной базы может процветать кумовство и взяточничество. А главное, очень просто «набирать очки» на неугодных – под звон фанфар и видеосемку сносить МАФы и летние площадки тех жителей, кто находится в оппозиции, а еще проще – переселенцев, ведь за них никто заступаться не будет.

Так и живем. Боремся, не унываем. Сейчас работаем в режиме кофейни, смотрим в наше единственное окно на море и детей на качелях, готовимся к сезону. Молодежь нашу кофейню любит, дети и их родители любят качели. Общаемся вживую, потихоньку, но уверенно закрепляем позитивный образ переселенца у местных жителей. Недавно обсуждали нас в соцсетях – и (к приятному удивлению) многие за нас заступались, а это знаете ли приятно.

И еще я поняла: если ты несешь доброе и твоя совесть чиста – можно преодолеть все препятствия и добиться успеха.

Фото: Instagram/_love_brd_kachely_hoyda_vn

Евгения Манько, переселенка из Макеевки, для РПД «Донецкие новости»

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