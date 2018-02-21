В Украине шесть рабочих специальностей получили общегосударственное значение. Новости

В Украине внесли в перечень общегосударственного значения шесть рабочих специальностей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 февраля, на заседании Кабинета министров Украины заявила министр образования Лилия Гриневич.

«Постановление, которое мы предварительно обработали и согласовали, связано с включением в перечень профессий общегосударственного значения в профессионально-техническом образовании еще шесть очень важных профессий. Мы дополним его профессиями сварщика, машиниста дорожно-строительных машин, монтажника систем утепления домов, слесаря по механическим работам, слесаря-инструментария, слесаря-ремонтника», – сказала она.

По ее словам, это поможет органам местного самоуправления в финансировании заказов профессионально-технического образования. «Работодатели могут оценить, что это действительно одни из самых дефицитных профессий на рынке труда», – добавила Гриневич.

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