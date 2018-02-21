Из «ЛНР» через Россию в Киев: СБУ блокировала нелегальный автобусный рейс. Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали нелегальные пассажирские перевозки через государственную границу с временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.
Было установлено, что организовали незаконный бизнес жители Луганской области. «Дельцы обеспечивали выезд автобусов через закрытый пункт пропуска "Изварино", расположенный на неконтролируемом участке российско-украинской границы. Затем транспорт с территории России въезжал в нашу страну через пункты пропуска на Харьковщине, а конечной точкой маршрута был Киев», – говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали автобусы нелегального перевозчика в пограничном пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская обл.) и в Киеве.
«Одному из участников противоправного бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – отметили в пресс-службе.
Наложен арест на 3 автобуса, которые использовались злоумышленниками. Продолжаются неотложные следственные действия.
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