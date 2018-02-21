Замминистра соцполитики рассказал, как власть Украины помогает переселенцам. Новости

За неделю количество зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) уменьшилось на 2716 человек. Об этом свидетельствуют данные Минсоцполитики. Как считают переселенцев, и с какими проблемами сталкиваются эти люди, в эфире радиостанции «Голос Столицы» рассказал заместитель министра социальной политики Украины Александр Привалов, который и сам является ВПЛ.

Он сообщил, что число переселенцев высчитывается по данным из Управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН). На местах ВПЛ обращаются в УТСЗН и ​​получают соответствующий статус. Таким образом, ведется их учет. Меняются цифры в зависимости от того, продлено действие справки ВПЛ, или, может, она отменена, или человек самостоятельно обратился с заявлением об отмене этой справки.

По словам Привалова, в Минсоцполитики не ведут учет тех людей, которые возвращаются на временно неподконтрольную органам украинской власти территорию, поскольку это вопрос Госпогранслужбы, осуществляющей соответствующие функции на линии разграничения. «Мы можем говорить только о тех данных, которые выявляются в ходе проверок органов социальной защиты населения на местах или, например, данные по идентификации получателя пенсионных выплат Ощадбанком», – отметил он.

Замминистра соцполитики считает, что самая большая проблема, с которой сталкиваются ВПЛ – это вопросы обеспечения жильем, вопросы трудоустройства, а также различного рода вопросы, связанные с интеграцией фактически в новое общество, в новую территориальную громаду, установления социальных связей.

Привалов отметил, что Минсоцполитики занимается именно вопросами социальной защиты ВПЛ и предоставления соответствующей адресной помощи, а также обеспечением социальных и пенсионных выплат. «Сейчас бюджетной программы, позволяющей финансировать строительство жилья для внутренне перемещенных лиц, распорядителем средств по которым было бы Минсоцполитики Украины, нет. Действительно, есть другая программа по социальному жилью, но мы не являемся распорядителем бюджетных средств по этой бюджетной программе», – сказал он.

Также заммистра не считает, что по тем проблемам, которые решают переселенцы, существует бюрократизация. «Я бы не сказал, что существует большая какая-то бюрократизация. Например, правительство в 2017 году отменило проверки ВПЛ, получающих пенсионные выплаты. Сейчас существует более либерализованный порядок по их идентификации. Только сейчас пенсионеры обращаются раз в 6 месяцев в отделения Ощадбанка, получают соответствующие выплаты в кассе, и соответствующая проверка органами социальной защиты населения по месту их фактического проживания не производится. Также такая проверка не проводится в отношении военнослужащих, в отношении сотрудников правоохранительных органов, государственных органов и органов местного самоуправления, если соответствующие ВПЛ предоставили в УТСЗН справки об их трудоустройстве в указанных органах», – рассказал Александр Привалов.

Замминистра соцполитики привел примеры успешной реализации ВПЛ. «Есть такие примеры. Хотелось бы отметить, что Минсоцполитики направляет и координирует деятельность Государственной службы занятости Украины, которая занимается трудоустройством внутренне перемещенных, и не только внутренне перемещенных лиц. Например, есть такая семья в Житомирской области, где Василий и Людмила – ВПЛ. Василий зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель в городе Коростень, создает соответствующие рабочие места и помогает найти работу, свое призвание и постоянный источник дохода для других ВПЛ. Например, в городе Бердичев есть частный предприниматель, которая начала бизнес в сфере производства и реализации мяса птицы. То есть много примеров успешной реализации», – подытожил Привалов.

Напомним, по данным Министерства социальной политики по состоянию на 19 февраля, в Украине учтены 1 млн 489 тыс. 711 переселенцев или 1 млн 214 тыс. 266 семей из Донбасса и Крыма.

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