«ДНР» и «ЛНР» с рабочим визитом посетит глава миссии ООН по правам человека. Новости

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер в ближайшие дни посетит «ДНР» и «ЛНР» с рабочим визитом. Об этом сегодня, 21 февраля, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба миссии.

«В Донецке и Луганске она обсудит вопросы, связанные с произвольными задержаниями, а также с доступом к задержанным лицам и проведению конфиденциальных интервью согласно международным стандартам. Фиона Фрейзер регулярно ездит на восток: встречается с нашими командами, которые базируются по обе стороны от линии соприкосновения, и общается с жертвами и свидетелями нарушений прав человека», – говорится в сообщении.