В Мариуполе для переселенцев и участников АТО построят 9-этажку. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) построят «пилотную» многоэтажку на 72 семьи для переселенцев, воинов АТО и пострадавших от обстрелов. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма во время брифинга по вопросу начала реализации городской целевой Программы обеспечения жильем на 2018-2022 годы.
Уже в апреле в Мариуполе начнется строительство 9-этажного одноподъездного дома для ВПЛ, воинов АТО, людей, пострадавших в результате обстрела, военнослужащих, многодетных семей, работников вузов-переселенцев.
Он рассказал, что программа будет реализована по четырем направлениям: муниципальное жилье, доступное, служебное и социальное. «Мы спешим закончить проектирование дома, чтобы вовремя начать строительные работы. На данный момент выполняется проект дома на Азовстальской, 5А, который предусматривает строительство современного, энергоэффективного 9-ти этажного дома с индивидуальным газовым отоплением. Там планируется построить 72 малогабаритные квартиры улучшенной планировки, жилой площадью 4500 кв. м. На каждом этаже будут находиться 5 двухкомнатных, 2 однокомнатных и 1 трехкомнатная квартиры», – рассказал Степан Махсма.
Финансирование строительства будет проходить из трех источников. Горбюджет выделит 25 млн грн, Госфонд финансирования молодежного строительства «Держмолодьжитло» – 20 млн грн, жители города вкладывают около 5 миллионов.
По информации Степана Махсмы, в Мариуполе насчитывается более 12 тысяч семей, которым нужны квартиры.
Напомним, между Мариупольским городским советом и Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству «Держмолодьжитло» подписан Меморандум о сотрудничестве. Уже в марте будет открыто региональное представительство «Держмолодьжитло» и начнется прием заявок от желающих участвовать в программе «Доступное жилье». Переселенцы, участники АТО и мариупольцы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, смогут воспользоваться правом получения жилья на условиях финансирования: 50% – государственный бюджет, 20% – городской бюджет, 30-50% – средства жителей.
Как сообщалось ранее, в течении 5-ти лет в планах городской власти обеспечить жильем порядка 900 семей.
Источник: MRPL.city, пресс-служба Мариупольского городского совета
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