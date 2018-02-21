В Харьковской области под жилье для переселенцев реконструируют 13 объектов. Новости

В Харьковской области Украинский фонд социальных инвестиций (УФСИ) планирует реконструировать под жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) 13 объектов. Об этом рассказал директор Харьковского представительства УФСИ Сергей Кадыгроб.

Ближайшим объектом, который планирует открыть УФСИ в Харьковской области, станет реконструированное общежитие в Лозовой. «Оно уже сдано, стопроцентная готовность, но еще не заселено. Сейчас формируются списки. Возможно, в апреле будет открытие», – сказал Кадыгроб.

В целом, уточнил он, УФСИ ведет в регионе 13 объектов – реконструирует старые здания и восстанавливает инфраструктуру. На это направили порядка 89 млн грн. «12 объектов непосредственно касаются социальных проблем городов, которые приняли вынужденных переселенцев. Это Лозовая, Золочев, Богодухов, Красноград, Изюм, Дергачи. Вдобавок, в Волчанске мы ремонтируем интернат для социально незащищенных слоев населения. В этих городах мы делаем социальное жилье для переселенцев, а для территориальных громад – улучшаем качество услуг», – рассказал Сергей Кадыгроб.

В Харьковской области полностью сданы четыре объекта. Сдача следующих намечена на апрель, май и август. «Мы постараемся взять объекты и в других городах Харьковской области, где есть переселенцы, где есть потребность в нашем присутствии, где местные бюджеты или государственный бюджет не могут создать такие условия», – отметил директор представительства.

Проект реализуется на основе соглашения между правительствами Украины и Германии через банк KFW.

В сентябре 2016 года в Золочеве начали обустраивать общежитие для ВПЛ на базе бывшего неврологического отделения местной больницы.

В феврале 2017 года еще один объект начали строить в поселке Дослидное (Красноградский р-н). На строительство предполагалось потратить 5,5 млн грн.

Источник: Mediaport

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