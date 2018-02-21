Ситуация в пунктах пропуска днем 21 февраля. Новости

Ситуация в пунктах пропуска днем 21 февраля

ДН

21.02.18 14:57dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 21 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

  • Анна: «10:51. Кураховское направление: в сторону Донецка пешая очередь в 1,5 навеса»;
  • Светлана: «12:21. На "Каргилле" в сторону Донецка около 100 машин основной на 13:00 (по местному, "московскому" времени, – ред.)».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • «Dokuch»: «12:55. В сторону Мариуполя в Еленовке немного не дотягивает до поворота»;
  • Оксана: «14:39. Новотроицк в Донецк сразу на проверку».

КПВВ «Гнутово»:

  • Оксана: «10:13. 45 льготы,120 таких в Гнутово»;
  • «Жеканчик»: «10:58. Пищевик в Украину – коллапс»;
  • Виктор: «11:40. Гнутово: в сторону Украины все стоит, машин тьма. Да и в сторону Донецка  движение очень слабое»;
  • Оксана: «12:17. Октябрь: в Мариуполь пусто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

  • в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;
  • в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 15 легковых автомобилей и 1 автобус, на въезд транспорта не было;
  • в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали более 50 транспортных средств, на въезд транспорта не было.

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