Ситуация в пунктах пропуска днем 21 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 21 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка»:
- Анна: «10:51. Кураховское направление: в сторону Донецка пешая очередь в 1,5 навеса»;
- Светлана: «12:21. На "Каргилле" в сторону Донецка около 100 машин основной на 13:00 (по местному, "московскому" времени, – ред.)».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Dokuch»: «12:55. В сторону Мариуполя в Еленовке немного не дотягивает до поворота»;
- Оксана: «14:39. Новотроицк в Донецк сразу на проверку».
КПВВ «Гнутово»:
- Оксана: «10:13. 45 льготы,120 таких в Гнутово»;
- «Жеканчик»: «10:58. Пищевик в Украину – коллапс»;
- Виктор: «11:40. Гнутово: в сторону Украины все стоит, машин тьма. Да и в сторону Донецка движение очень слабое»;
- Оксана: «12:17. Октябрь: в Мариуполь пусто».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
- в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;
- в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 15 легковых автомобилей и 1 автобус, на въезд транспорта не было;
- в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали более 50 транспортных средств, на въезд транспорта не было.
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