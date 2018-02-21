Паразитируют «смотрящие»: Гройсман высказался о модернизации шахт. Новости

Правительство готово поддержать модернизацию государственных угольных предприятий и найти на это средства, но профильное министерство должно разобраться в вопросах некачественного управления. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 февраля, на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Есть мое поручение министру финансов, чтобы найти механизмы выделения ресурсов на модернизацию шахт. В частной добыче уже все нормально, а в государственной – нет, потому что паразитируют "смотрящие"», – сказал он.

По его словам, профильное министерство должно навести порядок на подконтрольных государству угольных предприятиях. «Давайте мы будем заниматься тем, чтобы найти финансы и помочь, а с другой стороны – берите метлу и выметайте "смотрящих". И все станет на свои места. Я очень прошу вычислить и прекратить, потому что сколько бы мы не наполняли чашу, если она будет негерметичной, из нее постоянно что-то куда-то будет "исчезать"», – заявил Гройсман.

«Когда мы несколько миллиардов выделяем ежегодно, а вы вместо того, чтобы делать модернизацию в угольной промышленности, делаете компенсацию выплат заработных плат, нужно это понимать. Я за то, чтобы не было задолженности по зарплате перед шахтерами, но я и за то, чтобы они работали в нормальных условиях. Горняк ни в чем не виноват – виноваты управленцы, что не способны провести модернизацию, поэтому мы тут поможем в поиске механизмов кредитования», – добавил премьер-министр.

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