Переговоры в «нормандском формате» состоятся в ближайшее время, – Климкин. Новости

Переговоры стран в «нормандском формате» (Франция, Германия, Украина и Россия) на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин (на фото), передает «Интерфакс.Украина».

«На 18:00 в пятницу (16 февраля – ред.) планировалась "нормандская" встреча, потом мы ее переносили несколько раз. И в результате, путем звонков друг с другом, договорились, что она состоится в ближайшее время», – сказал глава МИД Украины.

По его словам, ему удалось провести переговоры со всеми сторонами «нормандской четверки».

Климкин рассказал, что встреча глав МИД не состоялась по ряду причин. «Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поехал в Берлин, чтобы встретить освобожденного турецкого журналиста, и таким образом не успел вернуться. Относительно французского министра, он не смог принять участие во встрече с самого начала», – отметил дипломат.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему 17 февраля не состоялась запланированная встреча в «нормандском формате».

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