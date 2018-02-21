Украинская резолюция по миротворцам готова и согласована, – Климкин. Новости

Украина не подает свой вариант проекта резолюции о развертывании миротворческой миссии ООН на Донбассе, чтобы лишить Россию шанса манипулировать ее отдельными положениями. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин cегодня, 21 февраля, на совместной пресс-конференции с главой МИДа Дании Андерсом Самуэльсоном, сообщает «Укринформ».

«Мы договорились со всеми нашими друзьями и партнерами. Хотя мы уже подготовили эту резолюцию и согласовали с партнерами по "нормандскому формату" и американскими друзьями, решили не подавать ее, чтобы Россия не смогла манипулировать ее отдельными положениями и начать якобы поиск компромиссов, которые на самом деле искажают смысл этой резолюции», – сказал Климкин.

Он добавил, что хоть это и технический, но на самом деле очень важный момент. «Мы не дадим России сближать резолюцию, которую она внесла и которая на самом деле является бумажкой, которая никому не нужна, и нашу резолюцию. Здесь компромисс касается жизни людей. Компромисс политический - да, но компромисса, касающегося жизни людей, по определению – нет», – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что во время 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности нардепы от Блока Петра Порошенко (БПП) общались со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. Они рассказали, что общая численность миротворческого контингента должна составить до 30 тыс. человек. Помимо Швеции, Австрии, Финляндии, Бразилии и Беларуси (где есть только одна подготовленная миротворческая рота) обсуждается участие сил из Казахстана, Монголии, а также из некоторых стран-членов НАТО, дружественных России, например, Греции.

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