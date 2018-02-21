Сверхсрочно: Порошенко торопит военных создать оперативный штаб на Донбассе. Новости

Президент Петр Порошенко обсудил с руководством Вооруженных сил имплементацию закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Об этом президент Украины заявил во время заседания в Оболонском суде Киева, где выступал как свидетель стороны обвинения по делу о государственной измене своего предшественника, экс-президента Виктора Януковича, сообщает передает «112.ua».

«Сегодня утром было совещание с руководством Вооруженных сил по вопросу имплементации подписанного накануне закона. Мы должны буквально на протяжении ближайших дней, сверхсрочно, перестроить управление обороной государства на востоке – созданием оперативного штаба и др.», – сказал глава государства.

При этом Порошенко не стал разглашать детали совещания.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал 20 февраля закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Президент Украины Петр Порошенко также объявил о завершении антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, выступая на заседании военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), посвященном подписанию закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях»,