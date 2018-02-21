Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в Краматорске. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) прокуратура добилась ареста подозреваемого в умышленном убийстве. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Апелляционный суд Донецкой области признал обоснованными доводы Краматорской местной прокуратуры о необходимости применения меры пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины», – сказано в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 14 января в результате ссоры, возникшей между двумя компаниями, которые находились возле одного из развлекательных заведений Краматорска, один из участников получил огнестрельные ранения в руку и грудную клетку и скончался в больнице.

«39-летний местный житель, осуществив выстрел из пистолета марки "Макаров", с места преступления скрылся и через три дня прибыл в Краматорскую местную прокуратуру, где подписал явку с повинной. Краматорский городской суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей, назначив вместо него домашний арест. Согласно решению апелляционной инстанции, указанное постановление суда отменено. На период досудебного расследования подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе», – отметили в прокуратуре.