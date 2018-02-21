В Украине утвердили новые стандарты обучения первоклассников. Новости

В Украине утвержден Государственный стандарт начального образования, по которым будут учиться первоклассники с 1 сентября 2018 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров сегодня, 21 февраля. О нем с докладом выступила министр образования Лилия Гриневич.

«Мы начинаем реформу с начального образования. Государственный стандарт начального образования – это перечень ожидаемых результатов, что наши дети должны уметь, знать, какой компетентностью владеть после получения образования в начальной школе», – говорит она.

По ее словам, работа над этим стандартом продолжалась 2 года, при подготовке был использован опыт Украины, Финляндии, Сингапура, Ирландии, Шотландии, Франции, Канады и Польши. «На базе этого стандарта Министерство готовит и утверждает образовательную программу. Дальше на базе образовательной программы создаются типовые образовательные планы, которые могут быть разными. Дальше – школы себе утверждают на основе этого специфические рабочие образовательные планы и создают программы», – сказала Гриневич.

В стандарте определены общие и обязательные результаты обучения по 9 сферам:

культурно-литературной;

математической;

естественной;

технологической;

информативной;

социальной и здравоохранению;

физкультурной;

гражданской и исторической;

художественной.

«Закон об образовании дает очень широкую академическую автономию учителю, и учитель теперь на основе стандарта может моделировать собственную образовательную программу. Есть такие компетенции, которые еще полностью новые для рядовой украинской школы – это инновационность, экологическая компетенция, информационно-коммуникационная, обучение на протяжении жизни, гражданские и социальные компетенции, предпринимательство и финансовая грамотность. Мы это должны формировать уже с 1-го класса», – рассказала министр.

Гриневич сообщила о последовательности внедрения государственных стандартов. «По ГОСТ начального образования первоклассники начнут учиться с 1 сентября 2018 года. Стандарт базовой школы должен стартовать с 1 сентября 2022 года, а стандарт старшей школы – с 1 сентября 2027», – сказала она.

Как сообщалось ранее, пилотирование нового стандарта для первоклассников уже проходит в 100 украинских школах.

Читайте также: