Протест горняков на Донетчине приобретает затяжной характер, – Волынец. Новости

Протест горняков трех шахт в Донецкой области продолжается уже восьмой день и приобретает затяжной характер. Об этом сегодня, 21 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Протестуют горняки шахт ГП «Селидовуголь» - «1/3 Новогродовская», «Котляревская» и «Украина». «Люди отказываются спускаться в забои. А это может привести к тому, что для восстановления горных выработок нужны будут немалые дополнительные средства», – написал он.

По словам Волынца, вчерашняя встреча представителей трудовых коллективов и профсоюзов шахт ГП «Селидовуголь» с министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом оказалась безрезультатной. «Люди становятся заложниками обстоятельств. Депутатам ВРУ, которые уверяли, что помогут представителям трудовых коллективов в организации встречи с вице-премьер-министром Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Владимиром Кистионом и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, пока этого сделать не удалось», – сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины.

Напомним, почти 8500 шахтеров объединения «Селидовуголь» получают зарплату нерегулярно и частями. Из-за невыплаты зарплаты люди не могут позволить себе самого необходимого.

Ранее сообщалось, что 14 февраля, шахтеры ГП «Селидовуголь» перекрыли автодорогу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку.

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