Деньги для старта: Как потратят почти 2 млрд грн на реформу образования. Новости

Старт образовательной реформы в Украине поддержан значительным финансовым ресурсом, на нее в государственном бюджете предусмотрено более 1,8 млрд грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 февраля, на заседании Кабинета министров Украины заявила министр образования Лилия Гриневич.

«Почти миллиард на обеспечение образовательного пространства, и все это пойдет на места. Тут я хотела бы обратить внимание органов местного самоуправления – важно, чтобы эти мощнейшие государственные инвестиции мы не потратили на какую-то мебель старого поколения, которые не построят нового образовательного пространства, на материалы, которые нельзя применить в активных методах образования», – сказала она.

По данным Министерства образования Украины, финансирование в размере 1 млрд 869 млн 812 тыс грн предусмотрено на такие позиции:

на обеспечение учащихся начальных классов учебными средствами и мобильной мебелью – 998,7 млн грн;

на приобретение техники для начальной школы – 163 млн 818 тыс. грн;

на повышение квалификации учителей – 386,5 млн грн

на учебно-методическую литературу для начальных классов – 48 млн 349 тыс. грн;

на учебники для 1-го класса – 272 млн 382 тыс. грн.

«Министерство образования конкретизирует все требования. Обращаю внимание, что все государственные инвестиции, которые мы целевыми субвенциями подаем на места всегда сопровождаются рекомендациями Министерства образования, и мы хотим предостеречь, что эти рекомендации нужно очень четко выполнять», – подчеркнула министр образования.

Как сообщалось ранее, сегодня в Украине утвердили новые стандарты обучения первоклассников, которые вступят в силу с 1 сентября 2018 года. Премьер-министр Украины предупредил местных чиновников о недопустимости экономии на повышении зарплат учителям.

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