В Краматорске вырубят деревья для подготовки специалистов по озеленению. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) вырубят 142 дерева для размещения комплекса теплиц для обучения и подготовки специалистов по озеленению. Соответствующее решение было принято сегодня, 21 февраля, на заседании исполкома, против проголосовали два члена исполкома.

В сообщении отмечается, что Служба занятости обратилась с запросом о размещении комплекса теплиц для обучения и подготовки специалистов по озеленению. Размешаться теплицы будут на пустыре за автовокзалом, но для этого необходимо вырубить 142 дерева. Вырубке подлежат сорокалетние клены и акации.

На голосовании большинством было принято решение вырубить деревья. В теплицах будут выращивать туи, розы и другие растения, которые потом будут использовать для озеленения города.

По материалам «Краматорск Post»