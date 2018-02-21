В Краматорске вырубят деревья для подготовки специалистов по озеленению. Новости

В Краматорске вырубят деревья для подготовки специалистов по озеленению

21.02.18 17:23dnews.dn.uaНовости

Фото: wikipedia.org

В Краматорске (Донецкая обл.) вырубят 142 дерева для размещения комплекса теплиц для обучения и подготовки специалистов по озеленению. Соответствующее решение было принято сегодня, 21 февраля, на заседании исполкома, против проголосовали два члена исполкома.

В сообщении отмечается, что Служба занятости обратилась с запросом о размещении комплекса теплиц для обучения и подготовки специалистов по озеленению. Размешаться теплицы будут на пустыре за автовокзалом, но для этого необходимо вырубить 142 дерева. Вырубке подлежат сорокалетние клены и акации.

На голосовании большинством было принято решение вырубить деревья. В теплицах будут выращивать туи, розы и другие растения, которые потом будут использовать для озеленения города.

По материалам «Краматорск Post»

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