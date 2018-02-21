Закон о реинтеграции Донбасса поможет украинцам по обе стороны линии соприкосновения. Новости

В Европейском Союзе надеются, что закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (т.н. закон о реинтеграции Донбасса) облегчит жизнь всем гражданам Украины. Об этом сегодня, 21 февраля, заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли (на фото) на брифинге в Харькове, пишет «Интерфакс – Украина».

«Что касается нового закона о реинтеграции Донбасса, мы лишь надеемся, что этот закон… облегчит жизнь всем украинским гражданам по обе стороны линии соприкосновения», - сказал Мингарелли.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал 20 февраля закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».