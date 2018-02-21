Переселенцы не видят перспектив, сдаются и уезжают обратно, – эксперт. Новости

По данным Министерства социальной политики Украины самыми популярными для проживания среди переселенцев остаются Донецкая область – там осело около полумиллиона человек; Луганская область – на мирной территории проживают около 300 тысяч переселенцев. Третьей по популярности остается Харьковская область – около 200 тысяч лиц. О том, как считают переселенцев, и почему количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) постоянно меняется, рассказала глава всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина (на фото) в эфире радиостанции «Голос Столицы».

По ее мнению, информация, статистика о ВПЛ не объективна. «Потому что в принципе государство и чиновники не очень заинтересованы в получении реальной информации. У нас до сих пор не налажен учет обмена статистическими данными между ведомствами, потому что даже если бы сравнили, какое количество детей учится в школах, получили бы совсем другие цифры», – считает она.

По словам Ермишиной, этому есть несколько причин. Есть часть переселенцев, которые принципиально не регистрировались еще на момент переезда, а это обычно касается людей самодостаточных и успешных, и, конечно же, влияет на статистику. Эти колебания вызваны именно тем, что переселенцев то лишают статуса ВПЛ, то этот статус снова возобновляют, когда люди доказывают свое реальное местонахождение. «Но опять же, доказывать приходится потому, что у нас все-таки нет обмена, потому что люди уже больше 3-х лет живут на подконтрольной территории, платят налоги, но при этом им нужно постоянно доказывать, что они действительно здесь живут. Я не говорю о пенсионерах, там ситуация намного сложнее. Действительно, большая часть пенсионеров не в состоянии арендовать квартиры на ту помощь, которую они получают, и постоянно проживать на подконтрольной территории, из-за того, что мы сами знаем, какие пенсии у наших пенсионеров. То есть эту категорию мы опустим. А вот трудоспособные семьи, которые здесь живут много лет, работают, арендуют квартиры, из-за того, что они работают, они часто не оказываются дома в нужное время и временно теряют этот статус», – рассказала глава всеукраинской организации по делам ВПЛ.

Оксана Ермишина отмечает, что есть и обратная миграция. «Это самая больная тема наших украинских реалий. Нам всем сейчас тяжело, страна больше трех лет в состоянии войны, экономические показатели радуют только наших политиков, каждый понимает, что зарплаты падают, уровень жизни падает и тяжело жить, даже когда ты живешь в своей квартире, имеешь возможность оформить субсидию, все равно тяжело. Внутренне перемещенные лица – это люди, которые должны платить коммуналку на той территории в большинстве своем. Они платят в полном объеме коммуналку и здесь, они платят высокую стоимость на аренду и не могут, как местный житель, что-то не оплатить один раз, потому что сложная ситуация, а оказываются на улице моментально. Поэтому это жизнь в постоянном напряжении. Люди не могут найти возможности и ресурсы, чтобы продолжать жить в таких условиях, и не видят реально каких-то перспектив для того, что что-то изменится, они сдаются и уезжают обратно. Это большая боль, потому что уезжают трудоспособные», – сказала она.

Напомним, по данным Министерства социальной политики по состоянию на 19 февраля, в Украине учтены 1 млн 489 тыс. 711 переселенцев или 1 млн 214 тыс. 266 семей из Донбасса и Крыма.

Читайте также: