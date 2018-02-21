Плотницкий живет не на Рублевке, а в «Крестах», – помощник Болотова. Новости

«Экс-глава ЛНР» Игорь Плотницкий находится в известном в России следственном изоляторе в Петербурге «Кресты». Об этом заявил соратник ликвидированного первого «главы ЛНР» Валерия Болотова, член НВФ Владлен Заруба в эфире YouTube-канала PolitWera.

«Он не живет на Рублевке, он живет в "Крестах" сейчас и дает очень хорошие показания… Я так понимаю, что после показаний Плотницкого под арест взяли в России его куратора-подельника, одного из хозяев Алчевского меткомбината, взяли точно. Там хищения больше чем на миллиард долларов, выделенных Россией», – сказал Заруба.

При этом он сказал, что в Луганске были не только финансовые махинации, но и «озверелая уголовщина». «Лихие 90-е отдыхают. В одном из министерств только было украдено 2 млрд рублей», – сказал Заруба.

Он также уточнил, что и сегодня в «ЛНР» у власти остается старая команда. «Все эти беспределы, все эти убийства заказные, они же при этих министрах силовиках и происходили. Поэтому чего можно ждать хорошего?» – риторически спрашивает заместитель Болотова.

По его словам, в отличие от «ДНР», Плотницкий как глава «ЛНР» сформировал в информационном пространстве удобный для себя вакуум. «Люди и сейчас боятся, был вакуум, поскольку доступ в любые медиа-ресурсы был закрыт, мы видели только пятничные конференции, где он (Плотницкий – прим.) кулачками по столу стучал», – напомнил Владлен Заруба.

Напомним, что 23 ноября 2017 года после переворота в «ЛНР» прежний «глава республики» Игорь Плотницкий бежал в Россию. 24 ноября «МГБ ЛНР» сообщило, что Плотницкий подал в отставку. СБУ подтвердило, что по состоянию на 15 января Плотницкий находился в России. По информации прокремлевского издания «Росбалт», сейчас Плотницкий якобы содержится под стражей на территории России, «основания – сотрудничество со Службой безопасности Украины и попытка "сдачи" Донбасса Киеву». Кроме того «экс-главе ЛНР» вменяют растрату государственных средств, превышение власти и должностных полномочий. Об аресте Плотницкого также говорили украинский политолог Виктор Небоженко, народный депутат Игорь Мосийчук.

Также сообщалось, что начальник личной охраны бывшего «главы ЛНР» Игоря Плотницкого якобы умер в одном из российских СИЗО.

Кроме того в России задержали одного из основателей известной корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана. После чего Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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