Порядок предоставления льгот на ЖКУ: В Мариуполе рассказали об изменениях. Новости

Постановлением Кабинета министров Украины от 12.07.2017 года №498 внесены изменения в Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденным постановлением Кабмина от 04.06.2015 года №389. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
А именно: в случае изменения величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения самостоятельно определяет право льготника, в совокупный доход семьи которого входят только пенсии и социальная помощь и семья которого состоит только из нетрудоспособных лиц, на получение льгот без обращения льготника.
Предусмотрен соответствующий перечень категорий граждан, имеющих право на льготы с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, а именно:
- участники войны;
- многодетные семьи;
- дети войны;
- лица, имеющие право на льготы в соответствии с Кодексом гражданской защиты Украины;
- лица, имеющие право на льготы в соответствии с Законом Украины «О жертвах нацистских преследований»;
- лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
- вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной;
- лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной;
- вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной;
- лица, имеющие право на льготы в соответствии с Законом Украины «О защите растений»;
- лица, имеющие право на льготы в соответствии с Законом Украины «О библиотеке и библиотечном деле»;
- лица, имеющие право на льготы в соответствии с Законом Украины «Об образовании»;
Учитывая действующее законодательство и в соответствии с размером социальной налоговой льготы, которая с 1 января 2018 года составляет 2470 грн, Управлением в автоматическом режиме проводится переопределение права на льготы с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи за период с 01.07.2017 по 31.12.2017 год.
Таким образом, лица, у которых среднемесячный совокупный доход за период с 1 июля по 31 декабря 2017 года на одного человека, имеющего право на льготы, превышает 2470 грн, потеряли право на получение льгот на жилищно-коммунальные услуги.
Льготы без учета доходов получают следующие категории:
- инвалиды войны;
- участники боевых действий;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- лица ЧАЭС 1 и 2 категории;
- жена (муж) умершего гражданина ЧАЭС 1 и 2 категории;
- лица, имеющие статус согласно Закону Украины «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите»;
- лица, имеющие статус согласно Закону Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
С целью социальной защиты граждане, потерявшие право на льготы по 01.01.2018 года, могут обратиться за оформлением субсидии в территориальные отделы по работе с гражданами.
Читайте также:
Комментарии