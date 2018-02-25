Порядок предоставления льгот на ЖКУ: В Мариуполе рассказали об изменениях. Новости

Постановлением Кабинета министров Украины от 12.07.2017 года №498 внесены изменения в Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденным постановлением Кабмина от 04.06.2015 года №389. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

А именно: в случае изменения величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения самостоятельно определяет право льготника, в совокупный доход семьи которого входят только пенсии и социальная помощь и семья которого состоит только из нетрудоспособных лиц, на получение льгот без обращения льготника.

Предусмотрен соответствующий перечень категорий граждан, имеющих право на льготы с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, а именно:

участники войны;

многодетные семьи;

дети войны;

лица, имеющие право на льготы в соответствии с Кодексом гражданской защиты Украины;

лица, имеющие право на льготы в соответствии с Законом Украины «О жертвах нацистских преследований»;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц, имеющих особые заслуги перед Р одиной;

лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной;

вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной;

лица, имеющие право на льготы в соответствии с Законом Украины «О защите растений»;

лица, имеющие право на льготы в соответствии с Законом Украины «О библиотеке и библиотечном деле»;

лица, имеющие право на льготы в соответствии с Законом Украины «Об образовании»;

Учитывая действующее законодательство и в соответствии с размером социальной налоговой льготы, которая с 1 января 2018 года составляет 2470 грн, Управлением в автоматическом режиме проводится переопределение права на льготы с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи за период с 01.07.2017 по 31.12.2017 год.

Таким образом, лица, у которых среднемесячный совокупный доход за период с 1 июля по 31 декабря 2017 года на одного человека, имеющего право на льготы, превышает 2470 грн, потеряли право на получение льгот на жилищно-коммунальные услуги.

Льготы без учета доходов получают следующие категории:

инвалиды войны;

участники боевых действий;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

лица ЧАЭС 1 и 2 категории;

жена (муж) умершего гражданина ЧАЭС 1 и 2 категории;

лица, имеющие статус согласно Закону Украины «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите»;

лица, имеющие статус согласно Закону Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

С целью социальной защиты граждане, потерявшие право на льготы по 01.01.2018 года, могут обратиться за оформлением субсидии в территориальные отделы по работе с гражданами.

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