Волкер: Превращение Донбасса в «замороженный конфликт» – неприемлемый вариант. Новости

Конфликт на Донбассе невозможно решить с помощью оружия, так же исключено его замораживание. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью «Европейская правда».
«Я надеюсь, что в конечном итоге конфликт будет решен. Но подчеркну – оружием его решить в любом случае невозможно. И так же его невозможно будет решить, если оставить все как есть», – сказал он.
По словам Волкера, то, что у конфликта в течение 3-х лет не было фундаментальных изменений, не означает, что он «зацементирован». «Превращение Донбасса в "замороженный конфликт" является неприемлемым вариантом, это не удовлетворит никого, никто на этом не остановится», – отметил спецпредставитель США по вопросам Украины.
«Наша задача – сделать так, чтобы в конце концов от решения конфликта выиграли все – и жители Донбасса, в том числе русскоязычные, и жители остальной Украины – будь то русскоязычные или украиноязычные», – заявил Курт Волкер.
Как сообщалось ранее, обсуждаемый проект введения миротворческой миссии на Донбасс, представленный в отчете экс-генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена на Мюнхенской конференции по безопасности, это достигнутый в ходе переговоров Волкера и Суркова компромисс США и России, связанный с выполнением политической части Минских договоренностей.
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